آرسنال يتعادل ضد كريستال بالاس وأوباميونج يطرد بعد لعبة “مرعبة”

تعادل نادي آرسنال مع مضيفه كريستال بالاس بهدف في كل شبكة، في احدي مباريات اليوم السبت 11-1-2020 على ملعب سيلهرست بارك” معقل كريستال بالاس فى لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

انطلقت مباراة كريستال بالاس وارسنال عصر اليوم فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة، 12:30 بتوقيت جرينتش.

وفرض النجم الجابوني “بيير إيميريك أوباميونج” اسمه خلال أحداث المباراة، أولاً عن طريق تسجيل هدف تقدم فريقه، في الدقيقة 12 من انفراد حوّله إلى هدف.

ثم بعد ذلك ظهر من جديد، ولكن هذه المرة بخبر حزين حين أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة في وجهه، على إثر تدخل “عنيف” على قدم متوسط ميدان النسور “ماكس ماير” من تلك النوعية التي تنهي مسيرة اللاعبين.

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قبل هذا التدخل بخمس دقائق كان الغاني “جوردن أيو” قد تعادل لكريستال بالاس في النتيجة.

بهذا الإقصاء سوف يغيب صاحب الـ14 هدفًا هذا الموسم عن هجوم المدرب “مايكل أرتيتا” لمدة ثلاث مباريات محلية متتالية، في ضربة قوية للنادي اللندني.

وبقى آرسنال عاشرًا برصيد 28 نقطة، خلف منافسه اليوم كريستال بالاس الذي يمتلك 29 نقطة في المركز التاسع.

يذكر ان مباراة ارسنال وكريستال بالاس فى الدور الاول بالجولة الـ10 قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2 فى المباراة التي اقيمت على ملعب الامارات.