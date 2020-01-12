أهداف مباراة بلاتنيوم والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

عاد الأهلي بتعادل إيجابي من زيمبابوي، مساء اليوم السبت 11-1-2020، عندما واجه بلاتنيوم على ملعبه ووسط أنصاره في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.
افتتح بلاتنيوم أهداف المباراة في الشوط الأول بفضل متابعة ناجحة للاعب ناجالا عند الدقيقة 19 لتسديدة بافاري.
ومع بداية الشوط الثاني عدل الأهلي النتيجة عن طريق مروان محسن بعد ارتداد تصويبة لجونيور أجايي من يد حارس المرمى داخل صندوق العمليات.
وبهذه النتيجة يظل الأهلي على رأس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في وقت متأخر من مساء اليوم على ملعب أم درمان في الخرطوم.
أهداف مباراة الأهلي وبلاتنيوم
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