الأهلي يُنقذ نفسه من خسارة أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

خرج النادي الأهلي من ميدان “بربورفيلد” معقل نادي بلاتينيوم، بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

انطلقت المباراة على ملعب “بربور فيلد” -نعم كما قرأتم- في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء كان مذاعًا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وظهر الفريق المحلي بمستوى جيد على ملعبه، على الأقل يرتقي عما قدمه في لقاء ملعب السلام، والمباراة التي خسرها بهدفين دون رد.

وتقدم بلاتينيوم أولاً في النتيجة بعد مرور أول 20 دقيقة، مستغلاً هفوة من مدافع الأهلي “علي معلول” في تغطية مصيدة التسلل.

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واحتاج الأهلي للانتظار حتى مرت ساعة كاملة من اللعب، من أجل تعديل النتيجة في شوط اللقاء الثاني، عبر المهاجم “مروان محسن” الذي راوغ حارس بلاتينيوم وسجل هدفًا جميلاً.

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ورغم نزول صفقة الأهلي الجديدة محمود عبد المنعم “كهربا” خلال ما تبقى من أحداث الشوط الثاني، إلا أن الفريق القاهري فشل في حصد النقاط كاملة، وخرج بنتيجة التعادل.

عقب التعادل بقى الأهلي في المقدمة مؤقتًا وفي رصيده 7 نقاط، متفوقًا على النجم الساحلي والهلال السوداني، اللذان سيتواجهان في أم درمان.