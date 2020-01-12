البلجيكي فيتسل سيتحول إلى الرجل المُقنَع!

أعلن أكسيل فيتسل، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والمصاب بكسر في أنفه، أنه سيضطر إلى مواصلة اللعب بقناع الوجه لمدة نحو شهر.

وفي مقابلة مع صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، قال اللاعب البلجيكي:” هدفي هو أن ألعب مباراة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان منتصف فبراير المقبل بدون القناع، لكن الكلمة الفصل للطبيب، وعندما يقول إنني يتعين علي أن أرتدي القناع لمدة أسبوع آخر، سأفعل”.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري الأبطال بين دورتموند وباريس ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثامن عشر من فبراير المقبل.

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كانت إصابة الوجه حدثت لفيتسل30/ عاماً/ في ديسمبر الماضي في منزله قبل مباراة دوري الأبطال أمام سلافيا براغ.

وأضاف لاعب الوسط موضحاً:” كنت في المنزل عندما سقطت من فوق السلم وكُسِرَتْ أنفي، وقد خضعت لعملية جراحية في الليل، ثم تم منعي من الحركة لمدة ثمانية أيام”.

وتغيب فيتسل عن الفريق حتى عطلة عيد الميلاد (الكريسماس)، ثم عاد حالياً ليتدرب بقناع الوجه مع الفريق في معسكر تدريبي بجزيرة ماربيلا الإسبانية.