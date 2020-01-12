مدرب بايرن ميونخ يُدافع عن موقفه تجاه الميركاتو الشتوي

دافع هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن مطالبته للنادي بضم لاعبين خلال فترة الأنتقالات الشتوية، ووصف هذه المطالبة بأنها مناسبة.

وفي أعقاب إنتهاء المعسكر التدريبي للنادي، قال فليك:” لقد بررت رأيي بأمانة وبشكل موضوعي، وما يعنيني دائما هو النادي”.

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في بايرن بسبب الإصابة، عن معسكر تدريب الفريق الذي أُقِيْم في العاصمة القطرية الدوحة، كما أن هناك قائمة طويلة من الغائبين عن مباراة بايرن أمام هيرتا برلين في مستهل الدور الثاني من الدوري والتي تقام في غضون أسبوع.

وأوضح فليك، مدافعاً عن طلبه إلى النادي ضم لاعبين أثنين على الأقل في هذه الفترة:” جميعنا لديه أهداف كبيرة، ويجب علينا في نهاية المطاف أن نضع أساساً لهذه الأهداف، فوضع الإصابات سيء”.

وأضاف:”هذا هو السبب في وجود فترة الأنتقالات الشتوية لتنظيم الأمور بعض الشيء، وودت أن أعبر عن ذلك”.

ولم يحظ مطلب فليك عبر وسائل الإعلام بأستقبال جيد لدى حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، الذي أتسم رد فعله بالإستياء خلال معسكر تدريب الفريق.

وأثناء عودة الفريق من معسكره في الدوحة مساء أمس الجمعة، قال فليك خلال توجه الفريق إلى مدينة نورنبرج عن رد فعل حميدتش:” لا أريد أن أعقب على ذلك أو أفسره”، وأكتفى بالقول إن مثل هذه المطالب ترتبط بالموقف، مشيراً إلى أن ما يهمه هو الموقف العام للفريق.

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وطالب فليك54/ عاماً/ بضم مدافع أيمن وطرف هجوم إلى النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا.

يشار إلى أن بايرن سيخوض مباراة تجريبية أمام نورنبرج، نادي الدرجة الثانية، اليوم السبت.

وبسبب الإصابات، سيغيب عن بايرن في بداية الدور الثاني من الدوري كُل من ثلاثي الدفاع نيكلاس زوله وخافي مارتينيز ولوكاس هيرنانديز، بالإضافة إلى طرفي الهجوم كينجسلي كومان وسيرج جنابري اللذين لم يستعيدا اللياقة بعد، كما سيغيب عن مباراة هيرتا، اللاعب الدولي جوشوا كيميش بسبب الإيقاف.

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