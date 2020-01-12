رسميًا | فيورنتينا يستعير مهاجم ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي في وقت متأخر من مساء الجمعة التعاقد مع المهاجم باتريك كوتروني من وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، على أن يضمه بعقد نهائي بعد عامين.
وسجل المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، هدفين خلال 12 مباراة مع وولفرهامبتون الذي تعاقد معه في يوليو الماضي، بعد أن قضى اللاعب ثلاثة مواسم مع ميلان الإيطالي.
وخلال مشواره مع ميلان، سجل كوتروني 27 هدفاً خلال 90 مباراة، ولم يشارك اللاعب سوى في مباراة واحدة مع المنتخب الإيطالي.
وجرى ربط إنضمام كوتروني إلى فيورنتينا بأحتمالات رحيل المهاجم فيدريكو كييزاً 22/ عاماً/ عن صفوف الفريق.
وتردد أن القيمة السوقية لكييزا، الذي يقضي موسمه الرابع مع فيورنتينا وقد سجل 25 هدفا خلال 129 مباراة، تبلغ نحو 60 مليون يورو.
وسجل كييزاً هدفاً واحداً خلال 17 مباراة مع المنتخب الإيطالي.
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