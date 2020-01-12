بث مباشر | مشاهدة مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة بلاتينيوم والأهلي، عصر اليوم السبت 11-1-2020، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

المباراة في المجموعة الثانية التي تضم كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني واللذين سيواجهان بعضهما البعض في ختام الجولة الرابعة في ساعة متأخرة من مساء اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفاز الأهلي في مباراة الجولة الثالثة على بلاتينيوم بهدفين دون رد، ليعزز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال والنجم.

بلاتينيوم 1-1 الأهلي

???? ملعب بابا فيلز ماندافا (ولاية بولاوايو- زيمبابوي)

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????مجموعات دوري أبطال أفريقيا – المجموعة B

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

وليد سليمان شعر بألم في الفخذ خلال العمليات الإحمائية وقرر المدير الفني للأهلي رينيه فايلر سحبه من التشكيل الأساسي وإشراك صانع الألعاب المتألق هذا الموسم “محمد مجدي أفشة”.

مشاركة أيمن أشرف جوار رامي ربيعة في قلب الدفاع.

???? ???? تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد فتحي – عمرو السولية – آليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – جيرالدو – مروان محسن.

محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد فتحي – عمرو السولية – آليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – جيرالدو – مروان محسن. ⚽️???? تشكيلة بلاتينيوم اليوم: مهاري – مودوفلوا – مهلانجا – ستيما – شيكوري – مادزونجوي – شيكويندي – بافاري – لاست جيسي – نسيالا – نجالا.

مهاري – مودوفلوا – مهلانجا – ستيما – شيكوري – مادزونجوي – شيكويندي – بافاري – لاست جيسي – نسيالا – نجالا. ???????? وجود محمود كهربا على دكة البدلاء الأهلي اليوم..قد نراه في الشوط الثاني.

1″ صافرة بداية المباراة..الأهلي بالزي التقليدي الأحمر على اليمين، وبلاتينيوم بالأخضر على اليسار.

2″ هجمة مُبكرة لفريق بلاتينيوم من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت وخرجت إلى ركلة مرمى لمحمد الشناوي.

11″ الأفضلية لفريق بلاتينيوم حتى الآن باستحواذه على الكرة في الوسط وبشن هجمات على فترات في الجهتين اليسرى واليمنى للأهلي..

13″ هجمة للأهلي…جيرالدو ينتقل على الجهة اليسرى ويحاول القيام بعملية ثنائية مع أجايي لكن الدفاع أفسدها..

20″ ⚽️ جوووووول…هدف أول لنادي بلاتينيوم . متوقع وسط سيطرتهم وتركيزهم أكثر من الأهلي عند الاستحواذ على الكرة..

20″ ???? كرة عرضية مرتفعة من جهة علي معلول ذهبت على القائم البعيد وتم تمهيدها إلى ستانلي ناجالا الذي حولها في الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي.

22″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الأهلي رامي ربيعة

21″ الإعادة توضح أن علي معلول تأخر كثيرًا في الخروج مع زملائه عند نصبهم لمصيدة التسلل ليصبح ناجالا في وضعية قانونية عند تسديد الكرة.

31″ الأهلي يضغط لمحاولة تسجيل هدف من ركلة ركنية نفذها معلول وشتتها دفاع بلاتينيوم

34″ ???? أوووووووه…الحارس بيتروس مهاري ينقذ تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للنيجيري جونيور أجايي. دفاع بلاتينيوم تقاعس عن إخراج الكرة، وحارس المرمى لم يخرج من مرماه، ما سمح لأجايي للحاق بالكرة لصوبها بيسراه في الزاوية الضيقة اليمنى.

38″ أسوأ شوط للأهلي تحت قيادة فايلر .. لا شكل ولا أداء ولا تنظيم دفاعي ولا هجومي..الفريق تائه تمامًا!

39″ أوووووووووه…محمد الشناوي ينقذ الأهلي من هدف مؤكد .. كرة مسددة من خارج صندوق العمليات تمر من جميع لاعبي الأهلي، وأحد لاعبي بلاتينيوم يحولها في المرمى داخل المنطقة..الشناوي أبعدها من منتصف المرمى، وحكم الراية كذلك رفع رايته وقال أنها تسلل، لكن الإعادة أظهرت أن اللاعب غير متسلل بسبب علي معلول.

44″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

45″ لاعبو بلاتينيوم يتلاعبون بعلي معلول على الجهة اليسرى!!! تمريرات من قدم لقدم وثلاثيات ثم تمرير بالعرض داخل المنطقة والحصول على ركلة ركنية.

48″ صافرة نهاية الشوط الأول .. تقدم بلاتينيوم 1-0.

الآن يحلل لكم الزميل “ محمد عبد الحميد ” ما حدث في الشوط الأول ..

ما حدث في الشوط الأول أهلاً بكم في هذا التحليل السريع لأحداث الشوط الأول..

علامات استفهام كبيره علي المدرب رينيه فايلر خلال الشوط الاول..وفعلاً الأهلي معرض للهزيمة، ولو كان يقابل فريق جيد أكثر من بلاتينيوم لواجه هزيمة ثقيلة في أول 45 دقيقة.

اولاً: نفس المشكلة الخاصة بلاعب الوسط محمد مجدي أفشة، المدرب مصمم على أن يخسره بصفة دائمة بإشراكه في مركز غير مركزه، مجدي أفشة ليس بصانع ألعاب صريح أو صانع ألعاب من وسط الملعب، هو لا يستطيع الاستلام والتسليم تحت ضغط كبير على دائرة منتصف الملعب.

نفس المشكلة الخاصة بلاعب الوسط محمد مجدي أفشة، المدرب مصمم على أن يخسره بصفة دائمة بإشراكه في مركز غير مركزه، مجدي أفشة ليس بصانع ألعاب صريح أو صانع ألعاب من وسط الملعب، هو لا يستطيع الاستلام والتسليم تحت ضغط كبير على دائرة منتصف الملعب. ثانيًا: لا يوجد أي لاعب حقيقي أو نجم ذو ثقل تستطيع أن وصفه بقائد الأهلي أو المدير الفني للفريق داخل الملعب، سواء في خط الوسط أو الهجوم، لا جيرالدو ولا أجايي ولا مروان محسن يمكنهم حمل خط هجوم الفريق.

لا يوجد أي لاعب حقيقي أو نجم ذو ثقل تستطيع أن وصفه بقائد الأهلي أو المدير الفني للفريق داخل الملعب، سواء في خط الوسط أو الهجوم، لا جيرالدو ولا أجايي ولا مروان محسن يمكنهم حمل خط هجوم الفريق. ثالثًا : توجد حالة تسيب رهيبة جدًا في خط الدفاع، وعدم تركيز من جميع عناصر الخط الخلفي وليس علي معلول فقط، لا توجد قوة حقيقية في الإلتحامات مع اللاعبين.

: توجد حالة تسيب رهيبة جدًا في خط الدفاع، وعدم تركيز من جميع عناصر الخط الخلفي وليس علي معلول فقط، لا توجد قوة حقيقية في الإلتحامات مع اللاعبين. رابعًا : مروان محسن غير قادر بمفرده على لعب دور المهاجم المحوري في خطه 4-2-3-1، لكنه يبرز عندما يكون هناك مهاجم آخر جواره.

: مروان محسن غير قادر بمفرده على لعب دور المهاجم المحوري في خطه 4-2-3-1، لكنه يبرز عندما يكون هناك مهاجم آخر جواره. بنظرة عامة، ما يزال هذا الجيل للأهلي بعيد تمامًا عن الجيل الذهبي كأداء وروح، ولا يزال فايلر بعيد بسنة ضوئية عن مانويل جوزيه على الصعيد القاري سواء من النواحي الإدارية أو التكتيكية، ويجب ألا ينخدع عشاق الفريق بانتصارات محلية على فرق ضعيفة.

إلى هنا ينتهي تحليل محمد عبد الحميد للشوط الأول…

وائل جمعة في ستوديو beIN “هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الأداء الكارثي من بينها الإرهاق وضغط المباريات والسفر الطويل من القاهرة إلى اثيوبيا إلى زيمبابوي. لا يوجد دور لجيرالدو في الشوط الأول، يجب أن يخرج، ممكن الدفع بكهربا وأحمد الشيخ وآزارو في الشوط الثاني بدلاً من جيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة والأخير لم أشعر به أبدًا.أنت محتاج روح جديدة في الخط الأمامي مع حل أزمة الجهة اليسرى”.

“هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الأداء الكارثي من بينها الإرهاق وضغط المباريات والسفر الطويل من القاهرة إلى اثيوبيا إلى زيمبابوي. لا يوجد دور لجيرالدو في الشوط الأول، يجب أن يخرج، ممكن الدفع بكهربا وأحمد الشيخ وآزارو في الشوط الثاني بدلاً من جيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة والأخير لم أشعر به أبدًا.أنت محتاج روح جديدة في الخط الأمامي مع حل أزمة الجهة اليسرى”. استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

عودة إلى الشوط الثاني

45″ ???? خروج محمد مجدي أفشة ونزول محمود كهربا ..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني… الأهلي ينتقل إلى اليسار.

51″ ⚽️ جوووووووووووول…هدف التعادل للنادي الأهلي بواسطة مروان محسن.

51″ ???? جونيور أجايي انفرد وسدد ليتصدى الحارس وترتد إلى مروان محسن الذي راوغ المدافع بطريقة فنية راااااائعة، بسحب الكرة باسترتات الحذاء بالقدم اليمنى ثم التصويب بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى. هدف جميل من مروان.

60″ الأهلي شكل آخر في الشوط الثاني .. يقدم مستوى هجومي مميز منذ مشاركة كهربا..

61″ خامسة ركنية للأهلي تنفذ بشكل سيء والدفاع الزيمبابوي يتعامل معها.

65″ ???? جيرالدو يترك مكانه لأحمد الشيخ في تشكيلة الأهلي..

65″ أوووووووه…عرضية من جهة معلول من جديد !!!!! ولحسن حظ الأهلي توقيت سيء من نيسيالا في القفز على الكرة لضربها بالرأس لتلمس يده وتحتسب خطأ عكسي على بلاتينيوم..

68″ ⚠️ بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد تدخل شرس على نيسيالا المزعج.

70″ سقوط حارس مرمى بلاتينيوم لتلقي العلاج..محاولات منه لتهدئة اللعب.