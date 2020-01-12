الثقة المفرطة أكثر ما يؤرق زيدان قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت أنه بات مدربا يتمتع” بأفضلية” في هذه المرحلة بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته السابقة مع النادي الملكي، مؤكداً أنه مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه في الوقت الراهن.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة فريقه المرتقبة غداً الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية: “في الحقيقة هذا صحيح، أرى نفسي أفضل كمدرب، وأتقدم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدماً كمدرب، كما أتقدم أيضاً على المستوى الشخصي، هذا هو هدفي”.

وأضاف زيدان قائلاً: “أنا هنا لكي أعمل، يروق لي ما أقوم به، أتقدم بقوة وبأقتناع بما أقوم به في الملعب”.

وأشار زيدان إلى أن شيئاً لم يتغير داخل ريال مدريد سوى الأشهر الثمانية التي أبتعد فيها عن الفريق، وتابع قائلاً: “هي فقط الأشهر الثمانية، الفريق لم يتغير على الإطلاق، خلال مسيرة اللاعبين تكون هناك لحظات معقدة، وخاصة بعد الفوز بالكثير من الأشياء، ولكن هذه هي الحياة الطبيعية للاعب كرة القدم، أؤمن فقط بالعمل، في كُل يوم وبصبر”.

وعلى جانب أخر، طالب زيدان لاعبيه بان يكون كُل تركيزهم في مباراتهم المرتقبة غداً أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية.

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كما شدد على أهمية تحلي لاعبي ريال مدريد بالحذر في مباراة الغد وعدم الاعتماد على الفوزين اللذين حققهما النادي الملكي على جاره أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام السابقة.

وأستطرد قائلاً: “كل مباراة لها طابعها الخاص، لقد حققنا الفوز أمام أتلتيكو مدريد، كما خسرنا أيضاً، غداً كُل شيء سيكون مُختلفاً”.

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