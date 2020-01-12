أهداف مباراة العراق والبحرين في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

سقط المنتخب العراقي في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام نظيره البحريني في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ظهر اليوم السبت 11-1-2020، على ملعب تاماسات، لحساب المجموعة الأولي التي تضم أصحاب الضيافة “تايلاند” والمنتخب الأسترالي العنيد.

وتعادل المنتخب العراقي في الجولة الأولى أمام المنتخب الأسترالي بهدف لمثله بعد أن كان الطرف الأفضل على مدار الـ 90 دقيقة، وهو نفس السيناريو الذي تكرر في مباراته اليوم أمام البحرين، حيث تسيد المباراة وهدد المرمى بالعديد من الفرص المؤكدة للتسجيل.

وتأخر المنتخب العراقي بهدف مُباغت في الدقيقة 43 حمل توقيع هاشم عيسى الذي حصل على تمريرة داخل منطقة الجزاء مهدها لنفسه على الصدر ثم صوب بيسراه في الزاوية اليمنى الضيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البحرين.

وكثف منتخب العراق هجماته من على الرواق الأيسر بقيادة مصطفى محمد في استغلال للضعف الواضح عند البحرين في مركز الظهير الأيمن.

واستطاع مصطفى محمد تمرير كرة عرضية متقنة من تلك الجهة في الدقيقة 65 وجدت أمير العماري الذي وضعها بلمسة واحدة وبكل أريحية على يسار حارس المرمى في غياب الرقابة الدفاعية.

ووسط اندفاع العراق إلى الأمام، تمكنت البحرين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 87 بعدما أرسل اللاعب البديل “حسين جميل” كرة عرضية مذهلة من على الرواق الأيسر للعراق ذهبت في ارتفاع قاتل للدفاع لتجد رأس محمد مرهون الذي وضعها بالرأس من الوضع طائرًا (سمكة) لتذهب في الزاوية اليسرى.

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لكن الهداف الواعد الرائع “محمد قاسم” رفض أن ينتهي اللقاء بتلك النتيجة، وارتقى فوق الجميع في الدقيقة 92 ليحول كرة عرضية جاءته من الجهة اليسرى بالرأس ذهبت نموذجية على أقصى يسار الحارس عمار محمد والذي لم يستطع التعامل معها هذه المرة.

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أهداف مباراة العراق والبحرين

هدف العراق الأول “أمير العماري”

هدف العراق الثاني “محمد قاسم”