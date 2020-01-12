اونلاين | هدف قاتل.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال "2-1" لايف بث حي وسريع hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف قاتل.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال "2-1" لايف بث حي وسريع hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ملعب الهلال السوداني سيحتضن المواجهة بين الفريقين، التي يبحث خلالها كل من النجم والهلال لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة بعد تعادل الأهلي امام بلاتينيوم.

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وقبل مواجهة الأهلي يتصدر الأهلي المجموعة مؤقتًا برصيد 7 نقاط، وخلفه كل من الهلال والنجم الساحلي ولكل فريق 6 نقاط.

وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق وليد الشعلة، الذي استغل تمريرة بينية خلف دفاع النجم ليسددها في الشباك.

وسجل مدافع الهلال بالخطأ في مرماه، ليمنح النجم التعادل في الدقيقة 36، بعد عرضية من جانب ماهر الحناشي، ونجح النجم الساحلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المساكني.