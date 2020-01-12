رياضة | تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لنهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو

وتأهل فريق ريال مدريد لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلب على فريق فالنسيا بنتيجة 3 – 1 في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة بالسعودية، بينما صعد أتليتكو مدريد بعدما حقق فوزًا ثمينًا على فريق برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة بالبطولة.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد على (السعودية الرياضية):

تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي "سانشيز مارتينيز".

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي السوبر الإسباني بين أتليتكو مدريد وريال مدريد: يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو في "ديربي مدريد" عبر قنوات السعودية الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات البطولة الإسبانية، وستذاع المباراة المرتقبة عبر قناة ksa sports hd 1، ksa sports hd 3.

وإليكم تردد قنوات السعودية الرياضية :-

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‏- Ksa sports hd 1 (المفتوحة): التردد: 12149 أفقي (H) القمر الصناعي: عرب سات الترميز: 30000 التصحيح: 6/5

التردد: 12284 عمودي (V) القمر الصناعي: نايلسات الترميز: 27500 التصحيح 4/3

‏- Ksa sports hd 3 (المفتوحة): التردد: 12284 عمودي (V) القمر الصناعي: نايلسات الترميز: 27500 التصحيح 4/3

التردد: 12015 عمودي (V) القمر الصناعي: عرب سات الترميز: 27500 التصحيح: 4/3

القنوات الناقلة لمباراة "ديربي مدريد" بين الريال وأتليتكو في نهائي السوبر الإسباني:

أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتليتكو مدريد وريال مدريد، بخلاف قنوات السعودية الرياضية وأبرز القنوات الناقلة للمباراة: ‏- Match Football 1 ‏- Match! TV ‏- Movistar Liga de Campeones HD ‏- Vamos HD# ‏- Nove HD italy