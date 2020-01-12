رياضة | عاجل.. تحديد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة،برئاسة المهندس عمرو الجنايني إقامة مباراة السوبر المصري، التي تجمع الأهلى بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى في الإمارات.

كشف محمد فضل لاعب الاهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية عن إلى الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة المباراة موكداً أن الوفد برئاسته وضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق.

وتم الاتفاق بين الاتحاد الإماراتي والشركة الراعية للاتحاد المصري، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.، وتم إنهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة وأوضح فضل أن السوبر سيقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي وهو ملعب الجزيرة الإماراتي.

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