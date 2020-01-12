رياضة | خاص بالتفاصيل.. ساعات قليلة تفصل اتحاد جدة عن التعاقد مع أنيس البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالتفاصيل.. ساعات قليلة تفصل اتحاد جدة عن التعاقد مع أنيس البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب التونسي انيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي من الانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير.

وتقدم مسئولو نادي الاتحاد السعودي بعرض لمسئولي فريق الترجي الرياضي التونسي بقيمة 500 الف دولار، حيث تبقى في عقد انيس البدري مع فريقه 6 اشهر فقط وسوف ينتهي هذا العقد بنهاية الموسم الجاري. Advertisements

وحرصت إدارة الترجي التونسي على عدم إخبار اللاعب بالعرض الذي تم تقديمه قبل يومين، وذلك من أجل خوض مباراة فريقه مع فريق فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا بتركيز ودون النظر إلى العروض المقدمة له.

وعلم أنيس البدري بهذا العرض بالأمس من أحد المقربين له في المملكة العربية السعودية ورفض خوض المباراة ضد فيتا كلوب الكونغولي والذي نجح خلالها فوز الترجي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واجتمعت منذ قليل إدارة نادي الترجي مع وكيل أعمال أنيس البدري، وقرر مسئولو الفريق التونسي الموافقة على هذا العرض في الساعات المقبلة بعد موقف اللاعب برفض خوض المباراة الأفريقية.