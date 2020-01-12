رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم| الملكي يجهز عرض خرافي لحسم صفقة القرن.. زيدان يدافع عن فالفيردي ويعنف لاعبيه قبل نهائي السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم| الملكي يجهز عرض خرافي لحسم صفقة القرن.. زيدان يدافع عن فالفيردي ويعنف لاعبيه قبل نهائي السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 11 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد نابوبي الإيطالي مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن الإسباني فابيان رويز نجم الفريق وهدف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان : المهم تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة الغد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية بأنه من ابمهم لهم تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"هدفنا لم يتغير، نحن نعلم أهمية المباراة التي سنخوضها، يسعدنا أن نكون هنا ونلعب النهائي وبالتأكيد نحن جاهزون".

وعن نظام البطولة، علق زيدان قائلا:"هذا قرار الاتحاد الإسباني وعلينا القبول به في النهاية وكان حظنا جيدًا بالوصول إلى المباراة النهائية وهدفنا الفوز بكل البطولات التي ننافس عليها".

وعن خطورة جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، قال زيدان:"لاعب رائع مما لا شك فيه وسيكون له مستقبل باهر وهذا هو سبب توقيع أتلتيكو مدريد معه في الصيف".

وأضاف:"لن أكشف عن الأسلوب الذي سيلعب به ريال مدريد غدًا ولكن الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا في الملعب لتحقيق الفوز".

وتابع:"عندما عدت كان قد مر فقط 8 أشهر على رحيلي ولم تتغير الكثير من الأشياء ومازال الفريق يعاني من بعض اللحظات الصعبة ولكن هذا الأمر طبيعي في كرة القدم لأنني أؤمن بالعمل والصبر".

وأردف قائلًا:"على الرغم من الخبرات التي اكتسبتها طوال حياتي مازلت أتعلم وأتطور من المواقف التي تقابلني".

وعن حظه الجيد مع ريال مدريد، قال زيدان: "الجميع يتحدث عن ذلك والأمر لن يتغير ولكني سأظل على ما أنا عليه ولكنني أتقبل النقد بصدر رحب".

واختتم زيدات تصريحاته عن كأس السوبر قائلاً:"أتلتيكو مدريد أثبت في الفترة الماضية أنه فريق دائمًا ما يتمتع بالقوة على مستوى الدفاع والهجوم ولكن أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة عن برشلونة ولذلك يجب أن نكون مستعدين".

- ريال مدريد يسابق الزمن لضم موهبة فلامنجو الشابة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يسابق الزمن من أجل التعاقد مع البرازيلي الشاب راينير جيسوس كارفاليو نجم فلامينجو، حيث يحاول الملكي حسم الصفقة بشكل رسمي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راينير البالغ من العمر 17 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة العالمية وأصبح محط أنظار كبار أندية أوروبا جاء على رأسها ريال مدريد بلا أدنى شك الذي بدأ بتطبيق تغيير سياسة التعاقدات لديه في الفترة الأخيرة وبات يركز على ضم المواهب الشابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع جميع الأطراف المعنية في الصفقة ومتبقى فقط أن يجري راينير الفحوصات الطبية وأن يبلغ سن الرشد وذلك سيحدث في 19 من شهر يناير الحالي أي بعد أسبوع من الآن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك سببان مهمان يجعلان ريال مدريد لا ينتظر حتى الصيف من أجل التوقيع مع راينير أولهما أن الأندية الكبيرة تراقب النجم الشاب منذ مدة على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. أما السبب الثاني والأهم فهو أن الملكي يرغب في توفير بعض الملايين في الصفقة، حيث سترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راينير من 30 مليون يورو في الوقت الحالي إلى 35 مليون يورو ابتداءً من شهر يوليو القادم وسيرتفع إلى 70 مليون يورو في صيف 2021 وبالتالي فإن الصفقة الآن لن تكلف النادي أكثر من 30 مليون يورو فقط.

- ريال مدريد يحضر عرضاً خرافياً لصفقة القرن

بحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن إدارة النادي الملكي ترصد مبلغ 300 مليون يورو، لضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا كيليان مبابي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد مبابي أغلى لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الحالي، حيث يبلغ سعره 265.2 مليون يورو، وذلك بحسب شبكة CIES وشبكة ترانسفير ماركت.

وسيلاقى الريال صعوبات بالغة في عملية ضم مبابي، كونه نجم الفريق الباريسي الأول في الوقت الحالي، وفي ظل مساعي إدارة ناديه في تأمين بقائه بعقد جديد، يتضمن مبلغ 400 مليون يورو كشرط جزائي.

ويستند ريال مدريد في طلب ضم مبابي على رغبة قديمة للنجم الشاب، في التدرب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان كما سيواجه الريال منافسة من جانب برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، المهتمان بضم مبابي.

- تقارير إيطالية .. ريال مدريد يقترب من نجم نابولي

أصبح ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى، من إبرام إتفاق مع نجم نادي نابولي الإيطالي ومتوسط ميدان منتخب إسبانيا فابيان رويز، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشار تقرير إيطالي أوردته شبكة كالتشيو ميركاتو، أن إدارة النادي الجنوبي، تنتظر عرضاً رسمياً من نظيرتها في ريال مدريد، لضم رويز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت كالتشيو ميركاتو، أن إدارة نابولي حددت مبلغ 70 مليون يورو، كحد أدنى للتخلي عن خدمات رويز.

ويعد رويز ضمن قائمة المرشحين لعدة أندية، أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

- كاسيميرو يتحدى أتليتيكو مدريد بتصريحات نارية

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وجه نجم الوسط البرازيلي الدولي، ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كاسيميرو، قبيل مواجهة فريقه في نهائي كأس السوبر غداً ضد أتليتيكو مدريد.

وتحدث كاسميرو لقناة ريال مدريد قائلاً: " نعرف أن الفوز على أتليتيكو يحتاج للعديد من التضحيات، فهو فريق جيد. نحتاج غداً للسيطرة التامة على متوسط الميدان، واللعب المباشر والكثافة، الفريقان وصلا للنهائي بسبب تلك المزايا".

وأضاف: " المباراة ستكون صعبة جداً على الطرفين، لكنها في نفس الوقت ستكون جميلة، نطمح في تحقيق الفوز. أتليتيكو مدريد يعرف كيفية خوض النهائيات بشكل جدي، لكننا نعرف كيف نفوز بها".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : " نحن بأفضل حال الآن، المدرب واللاعبون في أتم الإستعداد، وزيدان يثق في الجميع".

- زيدان يدافع عن فالفيردي ويحدد سر سقوط برشلونة

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد :"نحن سعداء لقدرتنا على خوض المباراة النهائية هنا، نحن جاهزون لتقديم مباراة كبيرة.. صحيحٌ أنها مباراةٌ نهائية، لكن ذلك لا يغير أي شيء بالنسبة لنا، نحن سعداء وجاهزون للعب مباراة نهائية أخرى".

وعن نتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد قال زيدان:"يتحدثون وكأن الذي حصل مع فالفيردي لا يحصل مع المدربين الآخرين، لا أريد الدخول في ذلك، فنحن نعيش حياة المدربين، وهذا لن يتغير، لعبة كرة القدم هكذا، يبدو أنم البارسا قد فاز، ولكن أتلتيكو قلب النتيجة، حتى اللحظة الاخيرة يحدث كل شيء".

- زيدان يعنف لاعبي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني لهذا السبب

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت أنه بات مدربا يتمتع" بأفضلية" في هذه المرحلة بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته السابقة مع النادي الملكي، مؤكدا أنه مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه في الوقت الراهن.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة فريقه المرتقبة غدا الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية: "في الحقيقة هذا صحيح، أرى نفسي أفضل كمدرب، وأتقدم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدما كمدرب، كما أتقدم أيضا على المستوى الشخصي، هذا هو هدفي".

وأضاف زيدان قائلا: "أنا هنا لكي أعمل، يروق لي ما أقوم به، أتقدم بقوة وباقتناع بما أقوم به في الملعب".

وأشار زيدان إلى أن شيئا لم يتغير داخل ريال مدريد سوى الأشهر الثمانية التي ابتعد فيها عن الفريق، وتابع قائلا: "هي فقط الأشهر الثمانية، الفريق لم يتغير على الإطلاق، خلال مسيرة اللاعبين تكون هناك لحظات معقدة، وخاصة بعد الفوز بالكثير من الأشياء، ولكن هذه هي الحياة الطبيعية للاعب كرة القدم، أؤمن فقط بالعمل، في كل يوم وبصبر".

- ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. موعد نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد على ستاد الملك عبد الله الدولي بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، بنظامها الجديد التي تم استحداثه في فبراير 2019، ليكون بطولة مجمعة من أربع فرق، وهم بطل الدوري والكأس ووصيفيهما، وفي حال فوز الفريق باللقبين أو حل بطلاً ووصيفا في المنافستين، فإن صاحب المركز الثالث سيأهل أيضاً للمشاركة في البطولة المصغرة.

ويفقد ريال مدريد الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل أمام أتليتكو مدريد، بسبب الإصابة، حيث لم يشارك الثنائي في المباراة الماضية أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى:كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران – ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم: إيسكو – مودريتش – يوفيتش.

في المقابل يدخل أتليتكو مدريد مباراة الغد مكتملا الصفوف، حيث لم يعد هناك أي غيابات داخل صفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ساؤول، هيرموسو، فيليبي، تريبير

خط الوسط: كوريا، هيريرا، توماس، كوكي

خط الهجوم: موراتا، فيليكس

تنقل مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني والتي تقام على الأراضي السعودية لأول مرة على قناة ksa sport hd وهي قنوات سعودية حصلت على حقوق بث مباريات السوبر الأسباني مجاناً على النايل سات وعرب سات، لتقدمها لعشاق الكرة الأسبانية والرياضية العالمية بشكل مفتوح عبر قنواتها المتميزة.