رياضة | ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الساحلي التونسي فى تحقيق فوز ثمين على مضيفه الهلال السوداني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجولة الحالية مفاجأة من العيار الثقيل بسقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله عصر اليوم لحساب نفس المجموعة.

وهنا نرصد لكم ترتيب مجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة.

Advertisements

ترتيب المجموعة الثانية

1- النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط.

2- الأهلي برصيد 7 نقاط.

3- الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

4- بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.