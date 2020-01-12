رياضة | ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز الفريق الاول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي فى مضيفه الهلال السوداني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، لذلك نرصد لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة في التقرير التالي.

وشهدت الجولة الحالية مفاجأة من العيار الثقيل بسقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما تفوق الزمالك على ضيفه زيسكو يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد.

ونرصد لكم في التقرير التالي ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- مازيمبي الكونجولي برصيد 10 نقاط.

2- الزمالك برصيد 7 نقاط.

3- زيسكو يونايتد الزامبي برصيد نقطتين.

4- أول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية

1- النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط.

2- الأهلي برصيد 7 نقاط.

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3- الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

4- بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي برصيد 10 نقاط.

2- الوداد البيضاوي المغربي برصيد 6 نقاط.

3- اتحاد العاصمة الجزائري برصيد نقطتين.

4- بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- االترجي التونسي برصيد 10 نقاط.

2- الرجاء البيضاوي برصيد 7 نقاط.

3- شبيبة القبائل الجزائري برصيد 4 نقاط.

4- فيتا كلوب الكونجولي برصيد نقطة واحدة.