رياضة | مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخطف فوزاً مثيراً من الهلال ويحلق في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخطف فوزاً مثيراً من الهلال ويحلق في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة السودانية "الخرطوم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الشوط الأول حافلا بالندية والإثارة منذ البداية، وتبادل الفريقين الهجمات والاستحواذ على الكرة، واستطاع فريق الهلال تهديد مرمي النجم الساحلي مبكرًا بتسديدة قوية عن طريق لاعب الأهلي السابق سليماني كوليبالي تصدي لها حارس مرمي النجم ببراعة.

وأضاع الهلال فرصة هدف مؤكد بالدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من أطهر الطاهر ارتدت من حارس المرمي إلي دراج الذي سددها برأسه لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

واستطاع اللاعب وليد حامد احراز أول أهداف الهلال السوداني بالدقيقة 30 بعد مراوغة رائعة لحارس المرمي ووضعها في الشباك، ونجح النجم الساحلي في التعادل سريعًا بهدف عكسي سجله اللاعب عمر حسن بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب لاعبي الهلال بحثا عن هدف التقدم، وحاولوا اختراق دفاعات النجم الساحلي الحصينة، وشهدت الدقيقة 57 سقوط اطهر الطاهر داخل منطقة جزاء النجم مطالبًا بركلة جزاء، لكن الحكم استأنف اللعب.

استمر الضغط الهجومي المكثف من لاعبي الهلال على دفاعات النجم الساحلي التونسي من أجل خطف هدف ثان، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ونجح الفريق التونسي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 71 عن طريق اللاعب إيهاب المساكني بعد تمريرة رائعة من زميله داروين جونزاليس والذي ارسلها للمساكني الذي سددها في الشباك.

حاول فريق الهلال الضغط بقوة من أجل ادراك التعادل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ولكن ازدادت الأمور سوءًا على بطل السودان بعد طرد لاعبه نصر الدين عبد الله بالدقيقة 77 بعد حصوله علي بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على لاعب النجم الساحلي.

استمرت المحاولات الهجومية لفريق الهلال في الدقائق الأخيرة من أجل التعادل ولكن أداء الفريق تأثر بطرد اللاعب نصر الدين ومنح فريق النجم الساحلي أفضلية في اللقاء، واستطاع الحفاظ على تقدمه حتي اطلاق الحكم صافرة النهاية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد النجم الساحلي التونسي لـ 9 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية، يليه النادي الأهلي برصيد 7 نقاط، ثم الهلال السوادني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب برصيد نقطة وحيدة.