رياضة | عاجل.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والتى كان مقرر إقامتها يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.

وتم تأجيل مباراة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك بسبب الإعلان عن موعد مباراة السوبر المصري بين الفريقين والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم بالإمارات.

وسيتم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.

ويذكر أن تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك ببطولة السوبر المصري يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد وستقام المباراة فى أجواء إحتفالية كبري.