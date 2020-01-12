رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية يوم الأحد 19 يناير 2020 إلى استاد الكامب نو في العاشرة مساءًًً لمتابعة مباراة غرناطه وبرشلونة في الدوري الإسباني.

موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport.

حيث ودع برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني عقب خسارته يوم الخميس الماضي على يد أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن اللقاء الذي جمعهما في الدور قبل النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول عبر كوكي في الدقيقة 46 ولكن ليونيل ميسي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 51 قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 62 لكن أتلتيكو مدريد قلب الطاولة على البرسا وأضاف بهدفين متتاليين عبر كلا من موراتا وكوريا في الدقيقتين 81 و86.

وقرر الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة منح لاعبيه راحةً لمدة يومين كما جرت العادة دائماً وأبداً على الرغم من أن الفريق الكتالوني سيعود إلى الأراضي الإسبانية فجر اليوم الجمعة، حيث لا توجد مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة السوبر الإسباني.

التشكيل المتوقع :

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من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد غرناطه اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءًًًً في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد غرناطه على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport