رياضة | القومي يواجه الشبان المسلمين ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يواجه الشبان المسلمين ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي القومي فريق نادي الشبان المسلمين، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين ظهر الأحد، ضمن استعدادات القومي لمباراة السبت المقبل امام العياط على ملعب العياط.

وسيقوم المدير الفني للقومي، أحمد رضوان بإشراك اللاعبين الذي لم يشاركوا في مباراة اليوم امام بشتيل، والتي فاز بها الفريق بهدف اللاعب بيسا في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وشهدت مباريات الأسبوع الرابع عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، فوز أبو النمرس على فريق الصف بأربع أهداف مقابل هدف، سجلهم محمد خالد هدفين وببيو وأحمد عطوة وسجل هدف الصف محمد يحي.

وخسر جينيس أمام البدرشين بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد حسين (أوكا)، وفاز العياط خارج ملعبه على حساب المعادي بثلاث أهداف مقابل هدفين، عن طريق محمد جزيره وعلى شعبان ونادر علي.

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وفاز فريق 6 أكتوبر على الصيد بهدفين دون مقابل، أحرزهما ياسر القاضي ومحمد بهاء من ركلة جزاء، وانسحب الصيد من المباراة في الدقيقة 35 للشوط الأول، بعد اعتراض الجهاز الفني للفريق على احتساب حكم المباراة لركلة جزاء لأكتوبر.

وفاز الاتصالات على الدخان بهدف دون مقابل، وتغلب فريق جولدي على حساب فريق حلوان العام بهدفين مقابل هدف، عن طريق محمد اكى ومصطفى السعدني.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 32 نقطة

3- الاتصالات 31 نقطة

4- حلوان العام 28 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 18 نقطة

7- البدرشين 17 نقطة

8- الصف 16 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- جينيس 14 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 11 نقطة

14- الصيد 8 نقاط