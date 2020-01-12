الامارات | سورية تنافس في الطائرة والكاراتيه بالدورة العربية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية تنافس في الطائرة والكاراتيه بالدورة العربية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك لاعبات المنتخب السوري في بطولتين بدوري الألعاب العربية للسيدات في النسخة الخامسة، التي تُقام بين 2 و12 فبراير المقبل. وستنافس سيدات سورية في الكرة الطائرة، والكاراتيه.

وتنظم الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

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وتعقد البعثة الرياضية السورية الآمال على لاعباتها للمشاركة وتحقيق الألقاب في المنافسات التي تواجه فيها أندية من: الإمارات، والأردن، والكويت، والجزائر، والبحرين، ومصر، والسعودية، وليبيا وفلسطين.

وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ندى عسكر النقبي في تصريح صحافي: «ننتظر مشاركات متميزة من اللاعبات العربيات اللاتي أثبتن قدراتهن خلال الدورات السابقة على تقديم أداء تنافسي عالي المستوى، ونأمل أن تكون المنافسات القادمة خطوة نوعية أخرى في مسيرة تطوير قطاع رياضة المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في البطولات الإقليمية والعالمية».

ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 16 دولة في تسع ألعاب هي: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، والقوس والسهم، والكاراتيه.