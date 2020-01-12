الامارات | الشارقة يواجه مصفوت وعجمان ودياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراتين وديتين الأولى أمام مصفوت غداً، والثانية أمام عجمان يوم 16 الجاري، وتأتي المباراتان في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري للاستفادة من فترة التوقف الحالية. وذكر نادي الشارقة على صفحته في «توتير» أنه سيتم تحديد ملعبي المباراتين الوديتين لاحقاً. ويستعد الشارقة حالياً للقاء شباب الأهلي يوم 24 الجاري ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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