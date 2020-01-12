الامارات | لافتة ترحيبية تؤسس لعلاقة متينة بين بيدرو والعيناوية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مجموعة من جماهير العين لافتة ترحيبية باللغة الإنجليزية، ستكون باقية في مدرجات استاد هزاع بن زايد نوعاً من الدعم للمدرب الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى تدريب «الزعيم»، الأسبوع الماضي، في وقت يسابق فيه الأخير الزمن من أجل تجهيز الفريق لمواجهته المهمة نهاية الشهر الجاري في ملحق دوري أبطال آسيا. وظهرت اللافتة الترحيبية في مباراة الفريق التي خاضها، مساء أول من أمس، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي أمام النصر، يذكر أن المدرب حصل على الدعم الجماهيري منذ وصوله، نظراً إلى السيرة الذاتية التي يتمتع بها، خصوصاً أنه توّج من قبل كلاعب بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بروتو البرتغالي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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