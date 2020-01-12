الامارات | «عمومية غير عادية» لتشكيل لجنة إشراف على انتخابات اتحاد الكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية غير عادية» لتشكيل لجنة إشراف على انتخابات اتحاد الكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد في الرابعة والنصف من مساء اليوم بفندق إنتركونتيننتال - فيستيفال سيتي في دبي، الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، ويتضمن جدول أعمال الجمعية انتخاب لجنتين إحداها للإشراف على انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة الانتخابية 2020-2024، وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية، علماً بأن مدة اللجنة الانتقالية الحالية 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة، في حال موافقة الجمعية العمومية على ذلك، من خلال عقد جمعية عمومية خاصة بهذا الغرض حال تطلب الأمر.

وجاء عقد الجمعية غير العادية بدعوة من اللجنة الانتقالية، إذ يتضمن جدول أعمالها أيضاً عرض التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، واللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة، وكذلك لائحة المتعلقة بالاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة عليها واعتمادها، بما يتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في هذا الخصوص.

ويتوقع أن تكون هناك تعديلات جديدة جوهرية في اللائحة الخاصة بانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة في ما يتعلق بالنظام الانتخابي، وكيفية انتخاب رئيس وبقية أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن المادة الرابعة من لائحة الانتخابات تنص على أن اللجنة المنتخبة من مرشحي أعضاء الجمعية العمومية تتولى إدارة تنظيم انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، والإشراف عليها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتكون تابعة للاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وينتظر أن يتم تشكيل اللجنة الخاصة بالأشراف على انتخابات الاتحاد برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد كرة القدم، علماً بأن العامري يملك خبرة قانونية كبيرة، إذ شغل منصب رئيس لجنة الانضباط لسنوات عدة سابقة. يذكر أن محمد علي العامري تولى رئاسة اللجنة السابقة، التي قامت بإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة عام 2016. ووفقاً للمادة الخامسة للائحة الانتخابات، فإن اللجنة الخاصة بالإشراف على انتخابات اتحاد الكرة يتم انتخابها من قبل الجمعية العمومية، وتتكون من خمسة أعضاء أساسيين، على أن يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني، وعضوين اثنين احتياط، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها، على أن يكون أمين عام اتحاد الكرة مقرراً للجنة الانتخابية، ويكون مسؤولاً عن تهيئة الأمور الإدارية والتنفيذية للجنة، من خلال الأمانة العامة للاتحاد.

ووفقاً للمادة السادسة من لائحة الانتخابات، فإن مدة لجنة الانتخابات أربع سنوات تسري اعتباراً من تاريخ انتخابها، ويتم انتخاب اللجنة قبل ستة أشهر من موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

يذكر أنه كان قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية الشهر الماضي، تم خلالها تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في أعقاب استقالة مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة مروان بن غليطة، قبل انتهاء دورته القانونية في 2020، إذ جاء تشكيل اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديدة للدورة الانتخابية 2020-2024، تطبيقاً لنص المادة (151) من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

مهام واختصاصات لجنة الانتخابات

- تنفيذ أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الصادرة عنه، ومنها لائحة الانتخابات، إضافة الى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

- تحديد تاريخ وإجراءات فتح باب الترشيح.

- تحديد الفترة المقررة للمرشح لسحب الترشيح.

- تحديد الفترة الزمنية الخاصة بفحص الترشيحات المقدمة.

- تحديد المدد الخاصة بفترات الطعن على نتيجة فحص استمارات الترشح وقرارات لجنة الانتخابات أمام لجنة الاستئناف، ومدد إجراءات الطعن.

- إرسال القائمة النهائية بأسماء المرشحين بعد استيفاء إجراءات الطعن، إن وجدت، الى أعضاء الجمعية العمومية وإعلانها.

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- تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة.

- إعداد جدول زمني يتضمن كل المواعيد المقترحة أعلاه، وإخطار كل أعضاء الجمعية العمومية والجهات المعنية.

- توزيع المعلومات على أعضاء الجمعية العمومية والأجهزة الحكومية والإعلام والجماهير.

- التنسيق والتواصل مع المؤسسات العامة في الدولة والجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أحكام هذة اللائحة.

- تنظيم الجمعية العمومية الانتخابية إدارياً وفنياً، والإشراف على إعداد

نماذج استمارات الترشيح والانتخاب والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فيها أوراق التصويت.

- وضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت، وفقاً لأحكام اللائحة.

- التأكد من هوية من يحق لهم التصويت.

- مراقبة إجراءات التصويت باستخدام السجل الانتخابي.

- فرز الأصوات.

- اتخاذ أي قرار ضروري يتعلق بصحة أو عدم صحة أوراق الاقتراع.

- اتخاذ أى قرار حاسم في ما يتعلق بأمور تخص إجراء التصويت.

- تدوين محاضر رسمية بالانتخابات، وتوزيعها على الأعضاء.

- تنظيم مؤتمر صحافي إذا لزم الأمر.