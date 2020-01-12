الامارات | المعيني: لست «ديكتاتوراً».. والمادة 46 ستحل أزمة اتحاد الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن المعيني: لست «ديكتاتوراً».. والمادة 46 ستحل أزمة اتحاد الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد الشطرنج الدكتور، سرحان المعيني، أنه «لا يقود اتحاد اللعبة بأسلوب الفرد الواحد ولم يتحوّل إلى ديكتاتور»، كما يصفه البعض، مشدداً على أن اجتماعات مجلس الإدارة تشهد أن جميع القرارات التي تم اتخذها أقرت بالأغلبية.



وقال المعيني في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، إنه كان يجب على الأعضاء المستقيلين أن يلجؤوا إلى الجمعية العمومية إذا كانت هناك قرارات تتُخذ داخل الاتحاد بالمخالفة للوائح والأنظمة بدلاً من تشويه صورة اللعبة في وسائل الإعلام، وأمام الاتحادات الخارجية، نافياً أن يكون تلقّى أي تأكيدات من الهيئة العامة للرياضة بحل الاتحاد وتعيين لجنة مؤقتة، مقترحاً أن يتم اللجوء إلى نص المادة 46 لإنهاء الأزمة العالقة داخل الاتحاد.



وتحدث المعيني عن أسباب أزمة اتحاد الشطرنج، وسر استقالات الأعضاء وموقفه من الانتخابات المقبلة، وغيرها من الموضوعات التي جاءت على النحو التالي.

ما حقيقة ما يتردّد عن أن هناك نية لدى الهيئة بحل الاتحاد؟

هذا الكلام يتردّد عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للاتحاد لم يصله أي شيء رسمي في هذا الخصوص، الهيئة لديها ملف الاتحاد كاملاً من حيث الاستقالات التي تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس، وفي الأخير الأعضاء الحاليون يعملون بجهد مضاعف من أجل مواصلة العمل، واليوم أعتقد أن استمرار إقامة أنشطة الاتحاد، ومساهمته في تنظيم البطولات الدولية وآخرها بطولة الشارقة الدولية للفتيات يؤكد أن لعبة الشطرنج لم تتأثر بتلك الاستقالات.

ما سر الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة؟

التناغم لم يكن موجوداً بين أعضاء مجلس الإدارة، ولكن بين المجلس والأندية كافة. وحققنا معاً طفرة كبيرة في البطولات الخارجية والمحلية، وأصبحت كل الاتحادات الدولية والقارية والعربية فيها ممثلون لشطرنج الإمارات، وإلى الآن لا أعرف سر الاستقالات، باستثناء عبدالله عبدالرحمن بسبب وجوده الدائم خارج البلاد لظروف عمله، أما الباقون فلم يطلعوا المجلس على أسبابها.

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يُقال إن الاستقالات بسبب انفرادك بالقرارات داخل الاتحاد؟

هل اكتشف الأعضاء المستقيلون بعد أكثر من ثلاث سنوات عملنا فيها معاً أنني «ديكتاتور»، جميع القرارات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة تمت بالإجماع، ومثبتة في محاضر اجتماعات المجلس، فأنا منذ كنت في نادي الشعب ونادي الشارقة للشطرنج، وفي اتحاد القوس والسهم، لم يلحق بي هذا المسمى. وهل يُصح أن تُطرح قضايانا في الإعلام، من المفترض أن هناك جمعية عمومية يلجأ إليها الأعضاء، وهناك لوائح تحكم العمل.

ما السبيل للخروج من أزمة الشطرنج الحالية؟

بعيداً عن العواطف، علينا أن نحتكم إلى المادة 46، التي تنص على أنه في حالة استقالة أي أعضاء من مجلس الإدارة تتم دعوة الجمعية العمومية لاختيار البديل، وهذا هو الأفضل للاتحاد في الفترة المقبلة من وجهة نظري.

لأن الاتحاد مقبل على ارتباطات دولية في القريب العاجل وأبرزها استضافة «كونغرس» الاتحاد الدولي، ولابد أن يكون هناك توافق بين الأندية على هذه الخطوة بما يحفظ للعبة استقرارها. وهي الآن مطالبة أكثر من أي وقت بالتضامن من أجل مصلحة اللعبة.

يُقال إنك أدرجت خمسة أندية في العمومية لدعمك؟

أولاً أنا إلى الآن لم أتخذ قراراً بخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة، ولم أعلن ذلك في أي وقت، وحملتنا الانتخابية كانت قائمة على إيجاد أندية شطرنجية تُغطي إمارات الدولة كافة في سبيل نشر اللعبة.

وأعتقد أننا حققنا هذا المشروع الذي خططنا له بعيداً عن أي حسابات أخرى، لأنني لم أتول رئاسة الاتحاد من أجل الانتخابات، لكن من أجل مصلحة اللعبة ونهضتها واليوم أصبحنا ثالث دولة عربية لديها أندية مسجلة في الاتحاد.