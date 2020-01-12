الامارات | اتحاد الكرة يؤجل مباريات محلية بسبب الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباريات محلية بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم في تعميم صحافي على صفحته عبر«توتير» تأجيل كل المباريات التي كانت مقررة، أمس، بمختلف المسابقات الكروية، بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة. ومن المباريات التي تقرر تأجيلها مباراة كلية الدار والهلال يونايتد في دوري الدرجة الثانية بجانب خمس مباريات في دوري المراحل السنية، وهى: الوصل وبني ياس والنصر والعين وشباب الأهلي والظفرة وخورفكان والوحدة وعجمان والجزيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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