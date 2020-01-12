الامارات | 5 نهائيات متتالية تكتب رقماً قياسياً للأرجنتيني أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نهائيات متتالية تكتب رقماً قياسياً للأرجنتيني أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، كتابة التاريخ مع أندية دوري الخليج العربي، بعدما قاد شباب الأهلي للتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بفوز «فرسان دبي» على الجزيرة بركلات الترجيح 4-2، أول من أمس، في الدور نصف النهائي، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، إذ بات «الفاسكو» أول مدرب يتأهل إلى خمس نهائيات متتالية.

وأكد أروابارينا أنه سيكون ضمن أفضل المدربين الأجانب في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما حقق نتائج رائعة مع الوصل، بالحصول على المركزين الثاني والثالث في دوري الخليج العربي، 2017 و2018، وقاد «الفهود» للتأهل إلى دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخه، بينما بدأ المدرب الأرجنتيني سلسلة التأهل إلى المباريات النهائية، بالتأهل مع الوصل إلى النهائي في مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة 2018، قبل أن يكرر الإنجاز نفسه في الموسم الماضي مع شباب الأهلي، وأخيراً تأهل إلى كأس الخليج العربي في الموسم الحالي، كما يحتفظ بحظوظه في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة وتعزيز رقمه القياسي.

ويتفوق أروابارينا على المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي كان يعد المدرب الوحيد الذي تأهل إلى ثلاث مباريات نهائي متتالية، بقيادته الأهلي باسمه السابق إلى نهائي كأس رئيس الدولة 2014، وكأس الخليج العربي 2014 و2015.

وبشكل عام حقق «الفاسكو» لقب كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة مع شباب الأهلي الموسم الماضي، بينما خسر اللقبين مع الوصل، كما خسر لقب كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم الحالي، أما أولاريو كوزمين فحقق إنجازات تاريخية مع العين والأهلي، بالفوز مع «الزعيم» بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر مرة واحدة، بينما فاز المدرب الروماني مع «الفرسان» بلقب الدوري مرتين وكأس السوبر ثلاث مرات وكأس الخليج العربي مرتين.

من جهته، أبدى أروابارينا سعادته بتأهل شباب الأهلي إلى النهائي، ليواصل سعيه للحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي على حساب الوحدة، مؤكداً أن «فرسان دبي» لم يحقق الفوز على الجزيرة عن طريق الحظ.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي: «أضعنا فرصة إنهاء المباراة في الشوط الأول، بعدما أضعنا فرصتين للتسجيل، بينما أرى أن شخصية شباب الأهلي فرضت نفسها على المباراة، خصوصاً مع تسجيل هدف التعادل الثاني». وأضاف «لدينا مشاركات كثيرة قوية، وأحاول منح اللاعبين فترات راحة خلال توقف دوري الخليج العربي».

وأشار أروابارينا إلى أنه شعر بالخوف من أن يكرر أحمد خليل طريقة تسديدة ركلة الجزاء، مثلما سددها أمام العين على طريقة «بانينكا»، بينما أبدى سعادته بمردود الفريق بشكل عام، والإصرار من اللاعبين على العودة في المباراة.

كايزر: مطلوب من المدربين الاستعانة بالناشئين دون وجودهم

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أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أنه يستغرب تطبيق لائحة مشاركة ثلاثة لاعبين ناشئين مع كل فريق في مسابقة كأس الخليج العربي، موضحاً في الوقت نفسه أن هؤلاء اللاعبين ليسوا موجودين بسبب استدعاء خمسة لاعبين من «فخر أبوظبي» إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي إنه يشعر بالفخر بعد المردود الجيد الذي قدمه اللاعبون، وبروحهم العالية التي قدموها خلال المباراة. وأكد على إغلاق صفحة الكأس بخروج الجزيرة من البطولة، والتركيز على مشاركة الفريق في الدوري.

النهائيات المتتالية التي تأهل لها أروابارينا

كأس الخليج العربي 2018

كأس رئيس الدولة 2018

كأس الخليج العربي 2019

كأس رئيس الدولة 2019

كأس الخليج العربي 2020

أروابارينا أبدى سعادته بتأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي، ليواصل سعيه للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب الوحدة.