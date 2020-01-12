الامارات | نادي الحمرية يطلق مبادرة «القدوة الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يطلق مبادرة «القدوة الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الحمرية الرياضي الثقافي، أمس، مبادرة القدوة الرياضية، التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأخلاق الرياضية الحسنة في صفوف اللاعبين وعموم أفراد مجتمع الرياضة، وتتضمن أيضاً العمل على تحفيز الرياضيين إلى التدريب والإصرار، من أجل تحقيق المنجزات الرياضية في مختلف الألعاب، عبر الاقتداء الحسن بالرياضيين أصحاب الإنجازات الاستثنائية، وشهد انطلاقة المبادرة رئيس مجلس إدارة النادي، جمعة الشامسي، ورئيس اللجنة الثقافية، حميد الشامسي، ورئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، حميد المهيري، وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية من مختلف اللجان والفرق الرياضية بالنادي.

وقال بيان صحافي صادر من نادي الحمرية: «تتضمن محاور مبادرة (القدوة الرياضية) حواراً رياضياً، ومحاضرة قدمها اللاعب صاحب الخبرة والإنجازات الدولية البطل المتميز ثامر سعيد الشامسي، الذي استعرض تجربته الرياضية الحافلة بالعطاء والتميز والمنجزات المحلية والاقليمية والعالمية، في كل من رياضات الجوجيتسو وألعاب القوى والتجديف الحديث».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، حميد الشامسي، أن مبادرة «القدوة الرياضية» جاءت لما تمثله القدوة من أهمية في تنمية السلوك المجتمعي والرياضي والمهني لدى الفئات المختلفة من اللاعبين وأبناء المجتمع المحلي المستهدفين من المبادرة.

تتضمن العمل على تحفيز الرياضيين إلى التدريب والإصرار من أجل تحقيق الإنجازات.