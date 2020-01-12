الامارات | نجم دورتموند يلعب بقناع الوجه لشهر كامل

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم دورتموند يلعب بقناع الوجه لشهر كامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم فريق دورتموند الألماني، ألكس فيتسل، المصاب بكسر في أنفه، أنه سيضطر إلى مواصلة اللعب بقناع الوجه لمدة شهر.

وفي مقابلة مع صحيفة «فونكه»، قال اللاعب البلجيكي: «هدفي أن ألعب مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، منتصف فبراير المقبل، دون القناع، لكن الكلمة الفصل للطبيب، وعندما يقول إنه يتعين علي أن أرتدي القناع لمدة أسبوع آخر، سأفعل».

يشار إلى أن ذهاب ثُمن نهائي الأبطال بين دورتموند وباريس، سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 18 فبراير المقبل.

وكانت إصابة الوجه حدثت لفيتسل (30 عاماً)،‏في أول ديسمبر الماضي، في منزله قبل مباراة دوري الأبطال أمام سلافيا براغ.