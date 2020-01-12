الامارات | علي مبخوت إلى برشلونة للاطمئنان على الركبة اليسرى

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت إلى برشلونة للاطمئنان على الركبة اليسرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر مهاجم المنتخب الوطني الأول وفريق الجزيرة علي مبخوت إلى مدينة برشلونة الإسبانية مباشرة بعد نهاية مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، التي أقيمت أول من أمس، على استاد محمد بن زايد، لإجراء فحوص طبية بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى بسبب الإرهاق الناتج عن توالي المباريات، وستكشف نتائج الفحوص عن طبيعة البرنامج العلاجي للاعب.

وخسر الجزيرة أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 2-4، في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.