شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم الساحلي يقلب الطاولة على الهلال بهدفين في الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزا ثمينا ومهما على نظيره الهلال بعقر دار الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الهلال.

وسجل هدفي النجم كلا من، عمر حسن بمرماه ليضيف المساكيني هدف الفوز، خلال الدقيقة ٣٥ و٧١. بهذا الفوز يضع النجم الساحلي التونسي قدما أولى في الدور ربع النهائي مع تعزيز رصيده للنقطة التاسعة، بينما تتجمد حظوظ الهلال السوداني عند ستة نقاط في انتظار ما تبقى من جولات مقبلة.

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