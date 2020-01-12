شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الطائرة يقيل "جيدو" بعد السقوط أمام تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على نظيره الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى لقاء تحصيل حاصل بختام تصفيات أفريقيا منذ قليل التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى لقاء تحصيل حاصل .

وحجز منتخب تونس تذكرة التأهل بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 أمس الجمعة بعدما فاز على متتخب مصر صاحب الأرض الخميس 3/0 فى ثان لقاءات الفراعنة .

وخسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو من نظيره التونسى بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر ،ليفقد فرص التأهل إلى الأولمبياد .

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وشهد انطلاق التصفيات فوز منتخب مصر الثلاثاء على نظيره الجزائرى بنتيجة 3 / 1 ، حيث تقام المنافسة بين 4 منتخبات بعد إستبعاد غانا من المشاركة .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وشهد إعداد منتخب رجال الطائرة إلى التصفيات ، الخسارة جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه، لا سيما و أنه خاض معسكر فى هولندا و أخر فى الصين ايضا .