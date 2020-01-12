تعرف على موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره النجم الساحلي التونسي على ملعب السلام في التاسعة مساء الجمعة 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما يتصدر النجم المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة.

ويحتاج الاهلى الى حصد 4 نقاط خلال المباريتان المتبقين من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث يرغب فى الفوز على النجم الساحلى القادمة وأستغلال عامل الأرض و الجمهور ثم الذهاب الى الهلال السودانى والخروج بنتيجة ايجابية .

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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يفتقد فريق النجم الساحلي التونسي لحارس مرماه مكرم البديري خلال مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي المقررة 24 يناير الجاري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واقتنص النجم الساحلى التونسي، فوزا مثيرا من مضيفه فريق الهلال السودانى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الهلال"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة الثانية، من دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020.

وتلقى حارس النجم مكرم البديري بطاقة حمراء فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وقام إيهاب المساكنى بدور حارس المرمى، نظرا لقيام الفريق التونسي بإجراء التبديلات الثلاث، ليغيب بذلك عن المباراة المقبلة.