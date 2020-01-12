شكرا لقرائتكم الأحد.. انطلاق المرحلة السابعة من رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستأنف رالي داكار السعودية يوم الأحد 12 يناير 2020 المرحلة السابعة من السباق التي تنطلق من الرياض إلى وادي الدواسر في أطول المراحل الخاصة والتي يبلغ طولها 546 كيلو متر وبمسافة إجمالية طولها 741 كيلو متر.

ووصل السائق الفرنسي الأسطوري ستيفان بيترهانسل إلى الرياض كأول من يعبر خط النهاية للمرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2020 والتي بدأت من حائل وانتهت في الرياض، حيث يصل السباق إلى منتصفه وتبدأ ملامح المنافسة على المراكز الأولى في أخذ شكلها النهائي.