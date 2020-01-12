شكرا لقرائتكم إنتر ينجو من أتالانتا ويتصدر مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب تعادله مع ضيفه أتالانتا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة وتعادل روبن غوسينس لأتالانتا في الدقيقة 75. وأهدر لويس مورييل ركلة جزاء لأتالانتا في الدقيقة 88.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام يوفنتوس، الذي يواجه روما غدا الأحد، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

وهذا التعادل هو الرابع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في أربع مباريات.