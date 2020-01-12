اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يكتفى بالتعادل أمام بلاتينيوم ويتصدر المجموعة مؤقتا بدورى الأبطال

الأهلي يكتفى بالتعادل أمام بلاتينيوم ويتصدر المجموعة مؤقتا بدورى الأبطال

تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير. رسميا.. 37 ألف مشجع في مباراة السوبر المصري بالإمارات كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلى والزمالك ستشهد حضور 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى، بعدما تقرر بصفة رسمية إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل، بعد الإتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية. Advertisements

الزمالك يرفض السفر مبكراً للجونة قبل خوض موقعة الأربعاء بالدورى قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدورى، التى ستقام على ملعب الجونة، ويسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، بعدما حقق الفريق الفوز فى آخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة. فيديو.. عبد الله جمعة يخضع للتأهيل خارج الزمالك بعد إصابة السمانة خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك لعمليات تأهيل بعد الإصابة التى لحقت به فى السمانة والتى أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الفريق الأبيض ثم عودته للمشاركة فى مباراة فريقه أمام طنطا، فى الجولة الثانية عشرة بالدورى، والتى غادرها فى الشوط الثانى ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا.

تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري.. وغياب أحمد الشناوى

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية ، و المقرر لها السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.