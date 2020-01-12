بريزنتيشن تعد المصريين بسوبر عالمي.. واجتماعات مكثفة مع الجبلاية والمختصين

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الساعات الاخيرة شهدت تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي بدات بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد الي الامارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وعلي راسها تواجد 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد.
يواصل مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي الاستعداد لسوبر الاهلي والزمالك بالتنسيق مع عمرو وهبي مدير الشركة و احمد الحسيني و احمد عباده و محمد عشري وعقد اجتماعات مكثفة مع اتحاد الكرة والجهات المختصة لخروج المباراة في ازهي صورها وتقديم قمة تليق بالكرة المصرية.
وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.
كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .
منتصر النبراوى برفقة عمرو الجناينى
منتصر النبراوى برفقة تامر مرسى
منتصر النبراوى برفقة محمد فضل و عمرو الجناينى
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