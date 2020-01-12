شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تعد المصريين بسوبر عالمي.. واجتماعات مكثفة مع الجبلاية والمختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي الجماهير المصرية ودالعربية بتقديم مباراة السوبر المصري علي الطريقة العالمية وبشكل يليق بقطبي الكرة المصرية الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة إمارة ابو ظبي وامتداد للظهور في المحافل بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي امم افريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

الساعات الاخيرة شهدت تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي بدات بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد الي الامارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وعلي راسها تواجد 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد.

يواصل مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي الاستعداد لسوبر الاهلي والزمالك بالتنسيق مع عمرو وهبي مدير الشركة و احمد الحسيني و احمد عباده و محمد عشري وعقد اجتماعات مكثفة مع اتحاد الكرة والجهات المختصة لخروج المباراة في ازهي صورها وتقديم قمة تليق بالكرة المصرية.

تقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى الدورى الممتاز يوم 24 فبراير بدلا من 19 مثلما كان مقررا من قبل ، بعد أن اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير. Advertisements ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة. كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .



منتصر النبراوى برفقة عمرو الجناينى



منتصر النبراوى برفقة تامر مرسى