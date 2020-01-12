اتحاد الكرة يدرج بند "تعارض المصالح" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على وضع بند تعارض المصالح في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية، المقرر إجراؤها خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة فضلت عدم الاقتصار على وضع بند يمنع المرشح من الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الاعلام، وتقرر تعميم البند ليصبح مسماه تعارض المصالح وفقا لما هو موجود في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الجبلاية فى الانتخابات المقبلة ليصبح العدد 9 أعضاء بينهم سيدتان، بناءً على اقتراح من سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى عرضت على اللجنة ضرورة زيادة العنصر النساء فى المجلس الجديد، وأوضحت مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أنه فى حال استمرار المجلس بـ11 عضوا كما هو الحال فى الوقت الحالى فيجب أن يكون بينهم ثلاث سيدات، وفى حالة تقليص العدد إلى 9 يجب أن يكون بينهم سيدتان وفى حالة التقليص لـ7 اعضاء يكون بينهم سيدة واحدة.

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واستقرت اللجنة على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الاساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسى الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولى لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.