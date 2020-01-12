شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 11 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 11 / 1 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الأحداث داخل قلعة ميت عقبة بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، بعد المباراة التى جمعت الفريقان بالأمس على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

الزمالك يصرف 16.5 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبى

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن حجم المستحقات الخاصة بعقود اللاعبين المقرر صرفها خلال الساعات المقبلة هى 16.5 مليون جنيه، بعد تأكيد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، للاعبين صرف كافة المستحقات الخاصة بعقودهم عقب الفوز الذى حققه الفريق على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن يُحدد رئيس الزمالك، بالاتفاق مع إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى، حجم المكافآت المقرر صرفها أيضًا بعدما وعد مرتضى منصور لاعبى الأبيض بمكافأة إجادة على الأداء أمام بطل زامبيا، وذلك خلال جلسته مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب انتهاء المباراة، حيث حرص على تهنئتهم على الفوز وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة.

"عنتر" يحسم مصيره خلال أسبوع بعد موافقة كارتيرون على رحيله

يُجرى محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، مفاوضات مع عدد من أندية الدورى الممتاز لحسم وجهته بصورة نهائية خلال الأسبوع الجارى، بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير الجارى، وخرج اللاعب من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.

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قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدورى، التى ستقام على ملعب الجونة، ويسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، بعدما حقق الفريق الفوز فى آخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك السفر مبكرا للجونة، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته غداً الأحد على ملعب الجونة، بعد الحصول على راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد الفوز زيسكو الزامبى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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