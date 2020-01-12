شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يتعاقد مع لاعب إنبي لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر
ويعاني فريق منتخب السويس من فقدان النقاط آخر 5 مواجهات حيث سقط في فخ التعادل 4 أمام القناة والزرقا وسيراميكا كليوباترا والداخلية وحقق فوز وحيد امام فريق بتروجيت .
ويحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 27 نقطة.
ويسعى تامر مثطفى المدير الفني لمنتخب السويس لإعادة هيكلة الفريق خلال الميركاتو الشتوي، بعدما تولى الادارة الفنية لمنتخب السويس في ظروف صعبة خلفا لمحمد صلاح
الذي رحل عن الفريق لتولى القيادة الفنية للترسانة.
وكان منتخب السويس قد حصل من قبل علي خدمات محمد السيد العربي لاعب المصري البورسعيدي السابق في إطار تدعيم صفوف الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السويس يتعاقد مع لاعب إنبي لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.