شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يتعاقد مع لاعب إنبي لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمود صبري لاعب انبي وسيراميكا السابق على عقود انتقاله إلى منتخب السويس، في دوري القسم الثاني لمدة سنتين في حضور تامر مصطفي المدير الفنى للفريق وسمير الحاوي وكيل اللاعب، ويأتي ذلك في اطار خطة التدعيمات التي يتبعها منتخب السويس خلال الميركاتو الشتوي لتحسين وضع الفريق في دوري الدرجة الثانية.

ويعاني فريق منتخب السويس من فقدان النقاط آخر 5 مواجهات حيث سقط في فخ التعادل 4 أمام القناة والزرقا وسيراميكا كليوباترا والداخلية وحقق فوز وحيد امام فريق بتروجيت .

ويحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 27 نقطة.

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ويسعى تامر مثطفى المدير الفني لمنتخب السويس لإعادة هيكلة الفريق خلال الميركاتو الشتوي، بعدما تولى الادارة الفنية لمنتخب السويس في ظروف صعبة خلفا لمحمد صلاح

الذي رحل عن الفريق لتولى القيادة الفنية للترسانة.

وكان منتخب السويس قد حصل من قبل علي خدمات محمد السيد العربي لاعب المصري البورسعيدي السابق في إطار تدعيم صفوف الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثاني.