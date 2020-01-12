7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى بحضور 37 ألف مشجع الأهلي يكتفى بالتعادل أمام بلاتينيوم ويتصدر المجموعة مؤقتا بدورى الأبطال تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير. رسميا.. 37 ألف مشجع في مباراة السوبر المصري بالإمارات كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلى والزمالك ستشهد حضور 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى، بعدما تقرر بصفة رسمية إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل، بعد الإتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية. Advertisements فيديو.. عبد الله جمعة يخضع للتأهيل خارج الزمالك بعد إصابة السمانة خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك لعمليات تأهيل بعد الإصابة التى لحقت به فى السمانة والتى أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الفريق الأبيض ثم عودته للمشاركة فى مباراة فريقه أمام طنطا، فى الجولة الثانية عشرة بالدورى، والتى غادرها فى الشوط الثانى ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا.

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