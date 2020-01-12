شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجبلاية يسافر ألمانيا الأسبوع المقبل لاختيار شكل قميص المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يتفاوض الثلاثي مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهي العقد الخالي في 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

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وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .