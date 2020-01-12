كريم عبد الجواد ونوران جوهر يتأهلان لدور ال 16 ببطولة جي بي مورجان للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعي المصري، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا للسيدات، هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة العاشرة ويثرب عادل لاعبة الأهلي، إلى دور ال 16 ببطولة جي بي مورجان، المقامة حاليا في مدينة نيويورك الامريكية، والتي تستمر حتى 17 يناير الجاري. وجاءت نتائج الرباعي المصري في دور ال 32 كالتالي: فوز كريم عبد الجواد على الأسباني ايكر باجاريس بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-6, 12-10, 11-6. فوز نوران جوهر على منافستها ألكسندرا فولر بنتيجة 3/0 في مباراة سريعة استغرقت 19 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-4 . خسارة ندى عباس أمام الانجليزية أليسون ويترز بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-8, 11-6 . Advertisements فوز هانيا الحمامي على مواطنتها مريم متولي بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 11-8, 11-4. فوز يثرب عادل على مواطنتها زينا مكاوي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-6 . وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى

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