الهلال يضرب الوحدة بثلاثية ويرتقى لـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان 

السبت 11 يناير 2020

واصل أبناء المدرب لوشيسكو زحفهم الجارف نحو صدارة قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث حقق الهلال فوزا كبيراً بثلاثية على ضيفه فريق الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 من المسابقة المحلية.



كالعادة الهلال لا يوقفه أحد في الدوري السعودي

بدأ المدرب المخضرم رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال تشكيل الزعيم الذي خاض مواجهة الوحدة مساء اليوم السبت على ملعب محيط الرعب بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي القوي "سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو" تحت مهاجم صريح هوا الأسد الفرنسي غوميز ، حيث أحدث هذه التوليفة الفارق كالعادة الذي يرجح كفة الموج الأزرق ضد خصومه.

الوحدة يتقدم مبكراً

وعلى عكس التوقعات تقدم الضيوف مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن أنسليمو دي مواريس الذي قص شريط الأهداف ولكن الرد جاء في نفس الشوط عن طريق أصحاب الأرض والضيافة.

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سيطرة الهلال تنهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

سيطر أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب من خلال امتلاك الكرة في أغلب أوقات اللقاء ، حيث ترجم الفرنسي غوميز استحواذ الهلاليين بتسجيله هدف التعديل لفريق الموج الأزرق في الدقيقة الحادية والثلاثين عقب تصديه لركلة جزاء نفذها ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شوط ثاني من طرف واحد يحسم المباراة هلالية

تبادل كلا الفريقين الهجمات في شوط المباراة الثاني حيث نجح الشهري في التقدم للمرة الأولى لصالح الهلال في الدقيقة 70 قبل أن يضاعف نجم المباراة الفرنسي غوميز النتيجة في الدقيقة 77 مسجلا ثالث أهداف الزعيم وثاني الأهداف الشخصية لهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، لينتهي اللقاء بفوز بطل آسيا بثلاثية مقابل هدف وتصدره الترتيب بفارق الأهداف عن شريكه النصر الذي تعثر بالأمس أمام العميد.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

بهذا الفوز الغالي ارتفع رصيد الهلال إلى 30 متصدراً جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مناصفة مع النصر الذي يشعل الترتيب ذاته ولكن مع فارق الأهداف لصالح الموج الأزرق ، بالإضافة إلى أن الزعيم لعب 13 مباراة فقط أقل من العالمي الذي خاض مبارياته بالكامل.