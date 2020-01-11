الدوري الإنجليزي | قطار ليفربول يتجاوز محطة توتنهام بصعوبة

السبت 11 يناير 2020

واصل ليفربول إنتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز جديد على مضيفه توتنهام بهدف نظيف، في قمة مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي إحتضنه ملعب توتنهام في العاصمة لندن.



جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي استلم تمريرة النجم المصري محمد صلاح وأودعها قوية في المرمى، وأكد الحكم مارتن أتكينسون الهدف بعد اللجوء للـ VAR.

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سيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول تماماً، حيث أضاع فرمينو وصلاح وماني وتشامبرلين عدة فرص للتهديف، تألق خلالها جادزينجا حارس توتنهام.

في الشوط الثاني تراجع ليفربول كالعادة محافظاً على الهدف، حيث أضاع لاميلا وإيركسين وسون فرص سهلة للتهديف.

بهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده للنقطة 61، مبتعداً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتراجع توتنهام للمركز الثامن، برصيد 30 نقطة.