شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يفوز على الهلال السوداني بعقر داره ويقتنص الصدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي النجم الساحلي فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال السوادني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على استاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تقدم الهلال السوداني عن طريق لاعبه وليد الشعلة في الدقيقة 31، بينما أحرز عمار الدمازين، مدافع الهلال، بالخطأ في مرماه، وإيهاب المساكني في الدقيقتين 35 و71، هدفي فريق النجم الساحلي.
وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني طرد مكرم البديري، حارس مرمى النجم الساحلي، وأكمل إيهاب المساكني في مركز حراسة المرمى.
بتلك النتيجة رفع النجم الساحلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، وخلفه الأهلي برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 6 نقاط في المركز الثالث.
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