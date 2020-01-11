شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «شيلونجو» و«مدبولي» لقائمة الإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة عودة أحمد مدبولي وبنسون شيلونجو، والتي جاءت كاملة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

الدفاع: باهر المحمدي، إبراهيم أبواليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، محمود البدري.

الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد مخلوف، محمد صادق، أحمد مدبولي، عبدالرحمن مجدي، بيكيتي سيلفا، محمد حمدي زكي.

الهجوم: محمد الشامي، بنسون شيلونجو، وجيه عبدالحكيم، حازم مرسي.