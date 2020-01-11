شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر «بولاوايو» استعدادًا للعودة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاية بولاوايو، بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة في الثامنة والنصف مساء اليوم، في رحلة تمتد لمدة ساعة حتى تصل إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة، قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس، قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو وخوض المران الرئيسي، أمس الجمعة، على ملعب بابا فيلز ماندافا الذي استضاف لقاء اليوم.