شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول كريستيانو رونالدو إلى «Body Building» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتبر اللياقة البدنية أحد العوامل الأساسية فى عالم كرة القدم، والتى بفضلها يتطور أداء اللاعب بشكل كبير من حيث القوة والرشاقة فى اللعب، وتجعله الأشرس فى الملعب، حيث يحرص بعض اللاعبين على قضاء ساعات طويلة داخل صالة الألعاب الرياضية من أجل رفع لياقتهم البدنية لتغيير صورهم القديمة.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية تقريرًا مطولًا عن كيفية تحول الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، إلى صاحب «بنيان جسدى» قوى للغاية، على الرغم من وصوله إلى سن الـ34 عامًا وحفاظه على مستواه البدنى والفنى وتسجيله للأهداف المستحيلة والرائعة.

وقالت الصحيفة إن رونالدو اتخذ تدابير إضافية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى هذا السن ولكى يبقى لسنوات مقبلة فى الملاعب وممارسة كرة القدم بشكل أفضل ومميز، مشيرة إلى أن صاروخ ماديرا يتمتع بالعديد من الحيل والتقنيات ليكون فى أفضل حالاته، حيث إنه يأكل القليل وغالبًا ست وجبات يوميًا، وبالتالى كل 3-4 ساعات، ودعم عملية التمثيل الغذائى السريع التى يتمتع بها معظم الرياضيين.

وأوضحت الصحيفة أن نظام رونالدو الغذائى يسمح له أيضًا بأن يكون لديه عضلات متفجرة وكتلة منخفضة الدهون، لديه إخصائى تغذية يتابعه بشكل ملحوظ منذ لعبه فى صفوف ريال مدريد الإسبانى.

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وتابعت أن رونالدو يأكل الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة فى الأسماك مثل «سمك أبوسيف»، كما يوجد دائمًا الكثير من السلطة على طاولة رونالدو، فى الإفطار كما أنه يأكل الجبن واللبن قليل الدسم والفاكهة، يعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية حيث إنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.

من جانبه، قال باتريس إيفرا، زميله فى فريق مانشستر يونايتد: «أوصى أى شخص أن يقول لا إذا كان كريستيانو يدعوك إلى منزله، لأن هذا الصبى هو آلة ولا يتوقف عن التدريب أبدًا».

وأضاف: «ذهبت إلى هناك وكنت متعباً للغاية بعد التدريب، لكن على الطاولة كان هناك سلطة وصدر دجاج وماء فقط، لا مشروبات».

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يركز وينتبه إلى كل فارق بسيط فى حياته بعيدًا عن الملعب، فى نظامه الغذائى، تم إلغاء جميع المشروبات الغازية ويتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.

يتبع رونالدو استراتيجية البروفيسور «نيك ليتلهيس» الذى ألف كتابا مهمًا عن النوم بعنوان «أسطورة النوم 8 ساعات، الخطة الجديدة لإعادة شحن جسدك وعقلك».

وقد تبنى رونالدو هذه النظرية وينفذ هذه المنهجية كل يوم، حتى عندما يكون فى عطلة، حيث ينام لمدة 8 ساعات بشكل منتظم، وكان الدون قد انضم إلى يوفنتوس فى صفقة مدتها أربع سنوات حتى عام 2022.