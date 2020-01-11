شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: محاولات لإقناع التوأم بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه سيعقد جلسة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى، في وجود إبراهيم جسن مدير الكرة، وذلك عقب مواجهة سموحة اليوم «الأحد» أمام حرس الحدود في إطار مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز، من أجل إقناعهما بالبقاء مع الفريق السكندرى، خلال الفترة المقبلة، والتراجع عن قرار الرحيل، عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس إدارة النادى على علاقة وطيده بالتوأم، منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق في الموسم الماضى، ونجحا في تحقيق نتائج متميزة، وأوضح أن مجلس الإدارة متمسك بالجهاز الفنى ويرفض رحليه، وهو ما سيحاول أن ينقله لهم خلال الجلسة، وكشف عن أن رغبه التوأم في الرحيل ترجع لوجود خلافات مع بعض لاعبى الفريق، وهو الأمر الذي سيعمل مجلس الإدارة على حله ويصفى الخلافات بين الجهاز الفنى واللاعبين، وأضاف أن هناك خطة محترمه لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقاً لرؤية الجهاز الفنى، خصوصاً أن الهدف الذي يسعى إليه الجميع هو التواجد في المربع الذهبى، والعودة من جديد للمشاركة في البطولة الإفريقية.